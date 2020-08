Elezioni: don Ciotti, candidati Vda prendano posizione su mafia

(ANSA) - SAINT-PIERRE, 22 AGO - "E' un dovere fondamentale" dei candidati alle prossime elezioni regionali e comunali in Valle d'Aosta del 20 e 21 settembre esprimersi chiaramente sui rapporti tra politica e 'ndrangheta, anche perché "bisogna evitare quello che è già successo". Lo ha detto don Luigi Ciotti rispondendo all'ANSA a margine di una conferenza sulla 'ndrangheta organizzata a Saint-Pierre da Libera.

Il riferimento è alle inchieste sulla 'ndrangheta Geenna ed Egomnia, che, alle comunali del 2015 e alle regionali del 2018, hanno fatto emergere - secondo la Dda di Torino - presunti rapporti tra alcuni candidati ed esponenti della 'ndrangheta.

"E' anche una responsabilità fondamentale dei cittadini - ha spiegato il fondatore del Gruppo Abele e presidente nazionale di Libera - di verificare tutto questo, di chiedere conto di tutto questo, di non delegare ad altri questo impegno. C'è una parte di responsabilità che ci chiama in gioco tutti come cittadini. E poi l'espressione del voto è una grande responsabilità, bisogna evitare quello che è già successo. Quindi o prendiamo coscienza veramente che bisogna essere chiari, trasparenti, non si fanno sconti a nessuno. Ecco, sennò se deleghiamo ad altri anche questa nostra parte di responsabilità ci rendiamo complici".

