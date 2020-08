Vino: torna Mondial vins extremes, cresce presenza italiana

"Un calo 'fisiologico' vista la situazione ce lo aspettavamo. Ma complessivamente abbiamo tenuto il colpo". Così Stefano Celi, presidente del Cervim, ha presentato la 28/a edizione del Concorso enologico internazionale 'Mondial des Vins Extrêmes'. I vini in lizza sono 785, "con un incremento delle aziende italiane e una flessione, peraltro prevista, degli stranieri". Le degustazioni, effettuate da una trentina di esperti, si svolgeranno dal 27 al 29 agosto a Sarre. Per la prima volta saranno in concorso vini provenienti dalle Marche, ma anche da Cina e Stati Uniti.

Sono ammessi vini prodotti in vigneti coltivati oltre i 500 metri di altitudine, o con oltre il 30% di pendenza. "E' l'unico concorso riservato alla viticoltura eroica - ha aggiunto Celi - e abbiamo deciso di puntare sulla promozione con la presenza dei vincitori al Milano Wine Week di ottobre". Confermata anche la collaborazione con l'Associazione italiana sommelier. "Il concorso - ha concluso Fabrizio Savoye (assessorato regionale all'agricoltura) - è un'occasione per ripartire ed è considerato ormai un appuntamento da non perdere per il settore enologico.

Sono presenti vini di grande potenzialità che possono ritagliarsi uno spazio importante sul mercato".