Elezioni: Vdalibra, al governo con chi dà centralità a persone

"Puntiamo a governare con chi pone il benessere degli individui al centro della politica. Ci alleeremo con tutti quei consiglieri che accetteranno di lavorare per la comunità, che bandiranno personalismi e clientelismi. Sugli argomenti si potrà trattare". Lo ha scandito il consigliere uscente di Vdalibra Roberto Cognetta nella conferenza stampa di presentazione della lista Vdalibra - Partito animalista in corsa per le regionali del 20 e 21 settembre nel pomeriggio di oggi all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe che rappresenta "uno dei luoghi di fallimento dei pseudo autonomisti" come lo ha definito l'altro consigliere uscente Stefano Ferrero.

Tre i pilastri sui quali si fonda la lista: onestà, rispetto delle regole e utilizzo oculato del denaro pubblico. Nel presentare i candidati Mauro Caniggia Nicolotti ha sottolineato: "In questo momento di crisi, di frammentazione Vdalibra - Partito animalista ha intenzione di inserirsi con un nuovo progetto, con una serie di innovazioni che puntano alla ricostruzione del tessuto comunitario". Oriana Carrano del Partito animalista ha puntualizzato: "Il nostro obiettivo è la difesa, sì, degli animali, ma anche di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente". A dare qualche numero statistico è stato Enzo Blessent: "La lista ha un'età media di 50 anni. Per noi è un valore che porta con sé competenze. Il 69% dei candidati ha tra i 41 e i 60 anni; è del 42% la percentuale delle donne in lista".

Il programma si articola in 10 punti. In sintesi le linee guida sono: sviluppo sostenibile, buon senso e onestà, diritto alla felicità che racchiude lavoro, casa, salute, istruzione e sicurezza pubblica, sburocratizzazione, trasparenza e incentivi all'imprenditoria, ricostruzione di un senso comunitario, tutti sono valdostani, difesa dell'autonomia, lo sviluppo e il recupero della francofonia.