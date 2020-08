Elezioni: regionali Vda, tribunale conferma esclusione Adu

L'ufficio elettorale regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso della lista Adu Vda contro l'esclusione dalle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimo. Il movimento può ora valutare se ricorrere al tribunale amministrativo regionale (Tar).

Le firme di 34 dei 35 candidati - secondo i giudici del tribunale di Aosta Eugenio Gramola, Giuseppe Colazingari e Anna Bonfilio - non sono autenticate in modo corretto. L'unica a esserlo è quella di Carola Carpinello, consigliere comunale di Aosta uscente. Adu (Ambiente diritti uguaglianza) Vda è rappresentata nell'attuale Consiglio regionale da Daria Pulz, uno dei 35 candidati della lista esclusa.

Il sorteggio dell'ordine di comparizione di programmi e liste nelle schede elettorali delle prossime regionali è in programma venerdì 21 agosto, alle ore 10, in tribunale ad Aosta. Se Adu fosse riammessa dalla giustizia amministrativa, comparirebbe per ultima.

Esclusa per un analogo motivo dalla commissione elettorale circondariale di Aosta dalle prossime comunali, la lista Adu Vda stamane ha presentato ricorso. La decisione è prevista entro 24 ore.