Coronavirus: test sierologici volontari su personale scuola

Scatta anche in Valle d'Aosta il programma di test sierologici, su base volontaria, per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus Sars-Cov-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private dell'intero territorio nazionale. La campagna è realizzata dalla Protezione civile in collaborazione con l'Usl: a partire da lunedì 24 agosto il personale della Croce Rossa Italiana della Valle d'Aosta eseguirà test sierologici sul personale scolastico, operando direttamente nelle sedi centrali delle istituzioni.

Il calendario relativo all'esecuzione dei test è stato comunicato alle singole istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui il personale scolastico intendesse eseguire il test, ma fosse impossibilitato ad essere presente nella data indicata, è prevista un'ulteriore possibilità di esecuzione del test nella sede della Protezione civile a Saint-Christophe, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche ed educative.