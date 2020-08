Sanità: Testolin, resistenza a ricorso su bonus sanitari

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha ribadito la volontà di resistere al ricorso del Consiglio dei ministri in merito alla recente delibera volta all'impugnazione di alcuni articoli della legge regionale 8/2020, in particolare quelli che prevedono un bonus per i sanitari coinvolti nell'emergenza Covid. E' quanto emerso durante un incontro con l'Usl, gli Enti locali e le Organizzazioni sindacali per un confronto sulla questione. "È stato inoltre rimarcato - si legge in una nota - come sia fuorviante ogni paragone con Regioni a Statuto ordinario, in quanto la Valle d'Aosta ha competenze statutarie diverse e, in particolare, finanzia completamente la propria spesa sanitaria".

La Giunta ha espresso "la piena volontà di giungere alla definizione di scelte e percorsi condivisi, evitando polemiche e fratture a tutela dei lavoratori" ed "è stato deciso di dare corso in tempi brevi alla contrattazione relativa ai fondi messi a disposizione dalla legislazione nazionale, che non sono oggetto di contenzioso, e attendere la notifica del ricorso, il cui termine di ricevimento scade l'11 settembre prossimo, per definire in condivisione le azioni da intraprendere".