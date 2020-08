Raid vandalico contro auto ad Aosta, c'è un indagato

C'è un primo indagato per danneggiamento dalla procura a seguito del raid vandalico avvenuto ad Aosta, nella notte tra il 17 e il 18 agosto scorsi, a danno di almeno otto auto parcheggiate nella zona tra corso Battaglione e piazza della Repubblica. Si tratta di un giovane che è stato individuato dalla squadra mobile della questura di Aosta come uno dei presunti autori. Proseguono gli accertamenti, anche con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza della zona, per rintracciare altri eventuali responsabili.

A seconda dei casi sono stati distrutti parabrezza o finestrini laterali. Alcuni proprietari dei veicoli danneggiati hanno già sporto denuncia. Sul posto, verso l'1.40 di notte, era intervenuta una volante.