Libri: torna MontLivres, festival su cultura alpina

La Collegiata e il Chiostro di S.Orso ospiteranno, dal 26 al 30 agosto, la seconda edizione di MontLivres, il Festival dei libri di montagna (rinviato in precedenza a causa della pandemia). Ogni giorno sono previsti due appuntamenti - alle 18.30 e alle 21 (tranne sabato 29 alle 19 e 21) - con gli autori di libri che affrontano le varie tematiche legate alla montagna e all'ambiente.

Il programma: il 26 agosto alle 21 Franco Faggiani (autore de "Il Cammino Balteo" e "Non esistono posti lontani"), il 27 agosto alle 18,30 Pierluigi Vuillermin ("Come una pietra che cade") e alle 21 Edmond Joyeusaz ("L'Everest con gli sci"), il 28 agosto alle 18 Marco Jaccond ("Excelsior. Monarchiche vette e anarchici cuori") e alle 21 Sara Loffreddi e Giuseppe Giobellina sul tunnel del Monte Bianco, il 29 agosto alle 18,30 Fiorenza Cout ("Rabeilleur-Rebouteux-Conciaossa"), alle 19 Luciana Banchelli ("Profumi del tempo"), alle 21 Laura Decanale ("Vallaise - Vallesa") e alle 21,30 Ezia Bovo ("Storia dell'Arte in Valle d'Aosta"). Infine il 30 agosto alle 21 Bruno Orlandoni e Elisabetta Corni per un "tributo" a Francesco Corni.