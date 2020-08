Enti locali: Andrea Cargnino commissario comune Courmayeur

Il Governo regionale ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur e il Presidente della Regione ha nominato Andrea Cargnino, dottore commercialista, come commissario. La decisione è stata presa nella seduta straordinaria della giunta. Lo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur fa seguito alle dimissioni di otto consiglieri. "Al Commissario, che resterà in carica fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, sono conferiti i poteri - si legge in una nota - che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco".