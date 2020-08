Elezioni: Valle d'Aosta, tribunale esclude Adu Vda

La commissione elettorale regionale ha escluso la lista Adu Vda dalle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimo. Adu ha ora 24 ore per presentare reclamo.

Secondo quanto si è appreso le firme di 34 dei 35 candidati - secondo i giudici del tribunale di Aosta Eugenio Gramola, Giuseppe Colazingari e Anna Bonfilio - non sono autenticate in modo corretto. L'unica a essere conforme è quella di Carola Carpinello, consigliere comunale di Aosta uscente. Dopo l'eventuale reclamo, la commissione elettorale regionale avrà altre 24 ore per pronunciarsi.

Adu Vda è rappresentata nell'attuale Consiglio regionale da Daria Pulz, uno dei 35 candidati della lista esclusa. La lista è stata l'ultima a essere presentata presso la cancelleria del tribunale, nel tardo pomeriggio di lunedì 17 agosto. Non sono emersi problemi per le altre 12 liste.