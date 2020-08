Aosta, 18enne trova portafoglio con 500 euro e lo restituisce

Ha trovato un portafoglio smarrito contenente oltre 500 euro in contanti - oltre a documenti e carte di credito - e, senza pensarci due volte, lo ha portato in questura ad Aosta. L'autore del gesto è uno studente di 18 anni.

In compagnia di amici stava trascorrendo una serata in centro città quando ha visto il portafoglio appoggiato su una panchina.

Così ha deciso di prenderlo e si è diretto subito verso gli uffici di corso Battaglione. Grazie alla presenza dei documenti di identità, i poliziotti hanno potuto rintracciare la proprietaria, una turista che è riuscita a riavere quanto aveva smarrito.