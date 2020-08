Incidenti montagna: due alpinisti bloccati su Castore, in salvo

Sono stati recuperati e stanno bene i due alpinisti spagnoli bloccati sulla parete ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa. Una squadra via terra del soccorso alpino valdostano li ha raggiunti e li ha condotti più in basso, al col di Verra, 3.400 metri, dove l’elicottero ha permesso di concludere l’operazione di recupero. I due sono in buone condizioni fisiche e il medico non ha ritenuto necessario il trasporto in pronto soccorso. I due erano bloccati a circa 4.000 metri di quota sulla parete ovest del Castore. A causa delle condizioni meteo sfavorevoli l'elicottero del soccorso alpino valdostano non è riuscito ad avvicinarli, pur avendoli avvistati. Quattro soccorritori sono saliti quindi via terra per tentare di raggiungerli, supportati dal gps.

Le difficoltà maggiori erano legate alla scarsa visibilità in quota e alla natura impervia della zona in cui si sono portati gli alpinisti in difficoltà, per un errore nel percorso di salita, forse dovuto alla nebbia. La parete ha uno sviluppo quasi verticale su ghiaccio e roccia.