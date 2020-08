Fase 3: al via lavori sede temporanea liceo Bérard

Sono iniziati ieri in viale Federico Chabod, ad Aosta, i lavori per la costruzione della sede temporanea del Liceo Bérard, resasi necessaria a seguito delle misure di distanziamento anti-covid. Attualmente la sede principale dell'istituto è in fase di ristrutturazione. Il raggruppamento di imprese valdostane che si è aggiudicato il servizio di locazione di prefabbricati modulari ha avviato i lavori di sistemazione e preparazione dell'area dove posizionare entro il 14 settembre le prime 15 aule, delle 35 previste. La durata del servizio è di 24 mesi per un importo di 3,7 milioni di euro.



"Il nuovo edificio scolastico, pur nella sua temporaneità, - spiegano il presidente della Regione Renzo Testolin e l'assessora all'istruzione Chantal Certan - ha l'obiettivo di garantire un elevato standard di qualità e di inserimento ambientale, consentendo così di rispondere al meglio alla necessità di maggiori spazi degli istituti superiori di Aosta, acuita dall'emergenza Covid, alla quale è necessario dare una risposta immediata".