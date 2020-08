Coronavirus: sono 14 i casi positivi in Valle d'Aosta

Sono ancora 14 i casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Nelle ultime ore è stata registrata una nuova guarigione (in totale sono 1.057). E' quanto riportato nel bollettino diffuso dal Ministero della salute. Degli attuali contagiati tre sono ricoverati all'Ospedale Parini di Aosta e gli altri 11 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i malati Covid sono stati 1.217 a fronte di 16.397 casi testati. Il deceduti sono stati 146.