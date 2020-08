Montagna: ricerca dispersi e soccorso, esercitazione Sagf-Vvf

Migliorare la collaborazione tra i militari della Guardia di finanza e i vigili del fuoco del Corpo valdostano nell'ambito delle ricerche dispersi in ambiente montano e impervio: è stato questo l'obiettivo dell'addestramento congiunto organizzato lunedì 10 agosto dalla stazione di Entrèves del Soccorso alpino delle fiamme gialle (Sagf).



I vigili del fuoco hanno inviato personale specializzato in Topografia applicata al soccorso (Tas) insieme all'Unità di comando locale (Ucl), il furgone allestito con strumentazione radio e informatica per la gestione e il coordinamento, su tutto il territorio regionale, delle ricerche di persone disperse.



Sono state testate anche manovre di soccorso e, nel caso del reparto volo di Varese, è stato impiegato l'elicottero Aw 169, nome in codice Volpe 501, da poco entrato a far parte della flotta della guardia di finanza. Il mezzo aereo è stato utilizzato anche dal personale dei vigili del fuoco con specializzazione speleo alpino fluviale per simulare il recupero di una persona in difficoltà nell'alveo di un torrente.