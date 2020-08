Inps: Nasso (M5s), consiglieri Vda dichiarino no bonus

"Mi piacerebbe vedere gli attuali consiglieri regionali dichiarare pubblicamente di non aver richiesto nessun bonus Covid. Sperando sia così. Questo è un appello. È una questione di trasparenza e rispetto". E' quanto scrive su Facebook la consigliera regionale del M5s, Manuela Nasso, a proposito dei parlamentari e degli amministratori locali che hanno percepito il bonus Covid.



"Purtroppo - commenta Nasso - per questione di privacy non si conoscono i nomi di questi rappresentanti dei cittadini che hanno attuato un comportamento odioso e irrispettoso verso la popolazione in difficoltà".