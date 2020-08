Regione: Chabod subentra a Farcoz in Consiglio Valle sciolto

(ANSA) - AOSTA, 11 AGO - Osvaldo Chabod subentra al dimissionario Joel Farcoz in un Consiglio regionale sciolto dal 18 febbraio e in prorogatio per l'emergenza coronavirus. La convalida dell'elezione è stata approvato con 21 voti a favore e 13 astensioni (Lega VdA, M5S, Vdalibra-PAI). La ricostituzione del plenum dell'assemblea regionale si è resa necessaria per esprimere il parere sullo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur. Chabod, 59 anni, segretario comunale di Sarre e Saint-Pierre, alle elezioni regionali del 2018 era candidato nella lista dell'Union Valdotaine ed era risultato il 14/o per numero di preferenze con 663 voti (settimo degli esclusi). La quinta esclusa, Ornella Badery, e il sesto escluso, Riccardo Bieller, hanno rinunciato alla carica. (ANSA).