Comunali: Addario candidata Stella Alpina

(ANSA) - AOSTA, 11 AGO - La consigliera comunale di Aosta Alessandra Addario, già componente del gruppo della Lega Vallée d'Aoste e poi iscritta al gruppo misto di minoranza, si candiderà nella lista Area popolare-Stella Alpina. E' lei stessa ad annunciarlo in una nota.

"Ho scelto in particolare questa lista perché rappresenta, in questo momento, una proposta politica, di unità e determinazione - spiega - che vuole guardare oltre le elezioni del prossimo mese, in un'area quale quella popolare e autonomista che è molto vicina alle mie idee politiche". (ANSA).