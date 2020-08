Estate: giocAosta conferma successo, 10 mila presenze

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Sono state 10 mila le presenze, di cui il 60 per cento proveniente da fuori regione, a giocAosta 2020, grande kermesse dedicata al gioco di società svoltasi nel centro di Aosta da giovedì a domenica scorsi. Bilancio positivo, per una manifestazione che non ha rinunciato alla socialità pur nel rispetto delle regole di distanziamento sociale anti Covid e che ha portato 1.500 giochi in scatola sotto i portici del municipio di Aosta, in piazza Narbonne e al Teatro romano e anche in luoghi particolari come gli orti di Sant'Orso, la Cattedrale, la cappella di Giorgio di Challant, la Torre dei Balivi. Gli eventi speciali sono stati 150.

L'evento è organizzato da Aosta Iacta Est ed è stato sostenuto, tra gli altri, dal Comune di Aosta, da Europe Direct Vallée d'Aoste e dalla Fondazione CRT (ANSA).