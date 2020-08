Scuola: Vda,aggiudicata locazione prefabbricati Liceo Berard

(ANSA) - AOSTA, 08 AGO - E' un raggruppamento di imprese valdostane ad essersi aggiudicato il servizio di locazione di prefabbricati modulari scolastici per il Liceo Bérard, nella nuova sede temporanea di via Federico Chabod, ad Aosta. Il periodo è di 24 mesi, per un importo di 3 milioni 716 mila 376 euro (Iva esclusa).

L'impegno, fa sapere l'amministrazione regionale, è di "realizzare almeno 15 aule, delle 35 dell'Istituzione scolastica, entro il 14 settembre e a concludere i lavori entro fine ottobre, con le ulteriori aule, e entro fine novembre con la realizzazione della palestra".

Su 12 candidati solo due hanno presentato la loro offerta vincolante e il raggruppamento valdostano (Chenevier spa di Charvensod, Atelier projet studio associato di Aosta, Ediluboz srl di Villeneuve, Copro srl di Etroubles e Besenval costruzioni srl di Sarre) ha ottenuto la migliore valutazione tecnica. Nel suo complesso la soluzione risultata vincitrice si caratterizza, comunica la Regione, "per l'uso del legno quale materiale da costruzione e si inserisce nel contesto dell'area senza eccessivi impatti".

Le strutture guidate dall'Ingegner Raffaele Rocco - riferisce il presidente della Regione, Renzo Testolin, - "proseguiranno ora la corsa verso la realizzazione dell'intervento entro i termini previsti del 14 settembre per la prima consegna: lunedì 10 agosto saranno avviate le prime attività di approntamento dell'area".

L'assessore all'Istruzione, Chantal Certan, sottolinea che "l'inizio dell'anno scolastico si avvicina sempre più e gli sforzi che si stanno compiendo per assicurare un avvio regolare incominciano a trovare concretezza".

Inoltre "nelle prossime settimane si apriranno diversi cantieri che in breve tempo dovranno consentire alla scuola valdostana di dotarsi degli spazi necessari a garantire anche le misure di protezione dal Covid e un ritorno tra i banchi in sicurezza".

