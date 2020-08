Bloccati in torrente a Niel, in corso recupero

Due persone sono rimaste bloccate in un torrente nella località di Niel, a Gaby, a causa probabilmente dell'aumento improvviso della corrente. Sul posto interviene in elicottero il Soccorso alpino valdostano su segnalazione dei vigili del fuoco, che operano via terra. E' previsto il recupero impiegando il verricello del velivolo. (ANSA).