Elezioni: Rollandin fonda nuovo partito

L'ex presidente della Regione Augusto Rollandin è tra i fondatori del nuovo partito 'Pour l'autonomie-Per l'autonomia' che si candiderà ai prossimi appuntamenti elettorali di settembre. La forza politica, il cui atto fondativo è stato firmato la scorsa settimana davanti a un notaio di Aosta, ha come promotori anche l'ex esponente socialista Giovanni Aloisi, gli ex consiglieri comunali Giorgio Giovinazzo e Aldo Di Marco, e l'ex presidente della Jeunesse Valdotaine Marco Carrel.



"Ci presenteremo alle prossime elezioni regionali - spiega Giovinazzo - e stiamo lavorando anche a una lista per le elezioni comunali di Aosta". I fondatori del partito si riuniranno domani per nominare il direttivo.



Rollandin, per oltre 40 anni leader dell'Union valdotaine, è stato sospeso nel marzo del 2019 da consigliere regionale e si è autosospeso dall'Uv dopo una condanna in primo grado a 4 anni e 6 mesi per corruzione.