Elezioni: Rinascimento, candidati firmano vincolo mandato

E' il vincolo stretto di mandato, anti cambio casacca, sottoscritto da tutti i candidati il 'vanto' delle due compagini di Rinascimento Valle d'Aosta in campo per le elezioni regionali e le comunali del 20 e 21 settembre. Lo hanno sottolineato il candidato sindaco per Aosta Giovanni Giradini e il capolista Andrea Balducci alla conferenza di presentazione dei candidati. ''Tutti hanno controfirmato la clausola che impegna moralmente gli elette che volessero uscire da rinascimento Valle d'Aosta a rassegnare le dimissioni da qualsiasi carica politica eventualmente ricoperta, senza passare in altri gruppi o creando gruppi alternativi''.

Hanno aggiunto: ''Nelle nostre liste nessun dinosauro della politica e neppure nessun delfino di dinosauro. Siamo partiti da zero ma siamo riusciti a mettere insieme due belle squadre, slegate dalla vecchia politica, libere. Non sono il risultato di promesse e accordi pre-elettorali''.

Tra i punti del programma per Aosta ci sono la pedonalizzazione della città, la riorganizzazione totale della raccolta differenziata, un'ampia gamma di interventi per riqualificare il territorio urbano: dall'ingresso est di Aosta a piazza della Cattedrale, dall'area megalitica all'ospedale con tanto di area archeologica, l'attenzione all'aspetto turistico del capoluogo e la rivitalizzazione del tessuto commerciale. Un occhio di riguardo alla sicurezza con il potenziamento dell'illuminazione urbana, dei sistemi di telecontrollo e del coordinamento con le forze dell'ordine.

Tra i punti del programma è prioritaria la riforma del sistema elettorale. Seguono l'attuazione della Zona franca, la sburocratizzazione, la risoluzione dei dossier in stallo (primo fra tutti la realizzazione delle opere del terminal aeroporto), la riorganizzazione della filiera agroalimentare, l'educazione alla sostenibilità e all'ecologia nelle scuole, lo sviluppo di programmi e iniziative di eccellenza in campo artistico e culturale.