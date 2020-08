Elezioni: Comune Aosta, Laurencet e Favre candidati FdI-FI

Il commercialista Paolo Laurencet, responsabile economico di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, è il candidato sindaco di Aosta per FdI. Lo ha annunciato con un tweet Giorgia Meloni, presidente del partito, facendogli un "in bocca al lupo": "Paolo è aostano doc, dottore commercialista, docente universitario e amministratore d'azienda. Competenza e serietà per cambiare rotta".

Il candidato alla carica di vicesindaco per Forza Italia è Renato Favre, già consigliere comunale ad Aosta in quota Union valdotaine e presidente del consiglio comunale dal 2005 al 2010.

"Competenza, serietà, esperienza e tanta voglia di fare al servizio della città di Aosta e degli aostani", ha scritto su twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.