Snowboard: coppa del mondo torna a Cervinia il 19 dicembre

Per la quarta volta consecutiva la Coppa del Mondo di snowboardcross torna a Cervinia. La tappa è in calendario il 19 dicembre. A sfidarsi sulle nevi ai piedi del Cervino saranno i più forti riders al mondo, che saranno impegnati sulla pista 26. La scorsa edizione ha visto protagonisti gli azzurri grazie alla doppietta in campo maschile, primo e secondo posto di Lorenzo Sommariva e di Emanuel Perathoner ed è stata anche la grande giornata di Michela Moioli, vincitrice davanti alla francese Chloe Trespeuch e all'altra italiana Sofia Belingheri.