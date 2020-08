Sasso su auto, bimbo in ospedale in VdA

(ANSA) - AOSTA, 04 AGO - Un sasso staccatosi da una parete rocciosa a seguito di un disgaggio ha centrato il lunotto di un'auto di turisti in transito a Bionaz e il bambino di otto anni che era sui sedili posteriori è stato portato in pronto soccorso.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada che collega il paese alla diga di Place Moulin, in località Pralet.

"Fortunatamente non si è fatto niente. E' stato visitato e dimesso senza conseguenze", spiega il sindaco di Bionaz, Valter Nicase. L'auto, condotta dal padre del bambino, stava procedeva verso valle. "Nella zona si stava facendo un controllo del disgaggio della parete sopra la strada" e "non si capisce se il conducente non ha visto il segnale del messo comunale" incaricato di bloccare il traffico, dato che "è passato nel momento in cui gli operai a monte stavano staccando materiale", aggiunge il primo cittadino. (ANSA).