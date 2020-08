Testolin, importanza manutenzione territorio

(ANSA) - AOSTA, 01 AGO - "E' necessario porre la massima attenzione ai fenomeni di dissesto che riguardano tutti i comuni valdostani, frane e valanghe in primis, ma, oltre alla somma urgenza, è fondamentale anche la manutenzione costante del territorio. L'importanza del territorio per la Valle d'Aosta si manifesta nella quotidianità". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin incontrando a Palazzo regionale il ministro dell'Ambiente Sergio Costa giunto nella regione alpina per una visita istituzionale.

Testolin ha ricordato che la Valle d'Aosta è stata la prima regione Ogm free e ha ribadito l'importanza delle attività produttive sul territorio, dall'agricoltura allo sfruttamento delle acque. Inoltre, ha evidenziato al ministro la necessità di completare al più presto l'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Torino "come alternativa al trasporto su gomma e anche in prospettiva come collegamento verso la Svizzera".

