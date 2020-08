Ambiente: Chatrian, tutelare natura e creare sviluppo

"L'ambiente è un bene collettivo e quindi tocca al pubblico salvaguardarlo, cercando di andare a creare opportunità di sviluppo. Oggi solo il 10% dei valdostani vive nelle vallate laterali. Occorre quindi trovare il giusto equilibrio e soluzioni per l'occupazione. Si può e si deve fare.

I numeri presentati al ministro vanno in questa direzione". E' quanto dichiara l'assessore regionale dell'Ambiente, Albert Chatrian, commentando la visita in Valle d'Aosta del ministro Sergio Costa.

"Condividiamo l'appello - aggiunge Chatrian - al pragmatismo di ecologia del ministro Costa. Bisogna avere una visione del nostro territorio di salvaguardia del territorio, ma poi bisogna essere molto pratici e trovare delle misure che facciano la differenza. Il ministro ha potuto toccare con mano che la nostra è già una regione green e si vuole andare ulteriormente a salvaguardare l'ambiente, la natura vera e autentica che ci dà la possibilità di tutelare la biodiversità e di promuovere il turismo. Siamo la regione con la più bassa percentuale di utilizzo del territorio, i numeri non mentono. Abbiamo dovuto mettere delle pezze, vedi Chalamy, su cui poi si è dovuto discutere della competenza anche se l'obiettivo è comune".