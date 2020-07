Scuola: approvato piano ripresa attività didattiche

Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin - ha firmato l'ordinanza n. 316 con la quale è stato approvato il piano straordinario degli interventi urgenti necessari a garantire l'avvio delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021.

Predisposto dal soggetto attuatore (ingegner Raffaele Rocco), il piano "individua sei interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi delle scuole secondarie di secondo grado e dei convitti, nonché dei servizi relativi alle nuove esigenze connesse all'erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per gli studenti, che devono garantire le misure di distanziamento previste dai protocolli di protezione dell'emergenza Covid-19". La spesa prevista è di 671.000 euro.

"Le strutture regionali stanno procedendo con la realizzazione di quanto necessario - commenta Testolin - per adeguare le sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado e dei convitti per l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021.

L'approvazione del Piano straordinario, infatti, consentirà di avviare l'utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili per l'edilizia scolastica attraverso procedure rapide, ma anche trasparenti".

"E' importante la ripresa il 14 settembre - aggiunge l'assessora all'istruzione, Chantal Certan - delle lezioni in presenza non solo nelle scuole secondarie di secondo grado, ma in quelle di ogni ordine e grado. L'azione del Presidente-Commissario consente di accelerare le procedure e favorire il coordinamento necessario perché siano rapidamente individuati gli interventi essenziali e siano poi realizzati con sollecitudine e celerità, rendendo il sistema educativo regionale della scuola secondaria di secondo grado più resiliente ai rischi di natura diversa".