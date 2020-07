Rifiuti: Costa, problemi Vda?Non posso sostituirmi a Regione

"Le discariche sono di competenza delle Regioni, non sono di competenza dello Stato, per cui il piano regionale delle discariche è una competenza delle regioni. Io posso mettermi a fianco con consigli, con moral suasion, ma non posso sostituirmi". Lo ha detto all'ANSA il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, al termine di una visita nel Parco del Gran Paradiso, rispondendo a una domanda relativa ai provvedimenti giudiziari adottati nei confronti della vicina discarica di Pompiod ("facciamo fare il corso all'autorità giudiziaria", ha affermato inoltre il ministro).