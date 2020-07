Coronavirus: sono ancora 12 i casi positivi in Valle d'Aosta

Sono ancora 12 i casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi per il Covid-19. Uno è ricoverato all'ospedale Parini di Aosta mentre gli altri 11 sono in isolamento domiciliare (si tratta del focolaio scoperto in un alpeggio nel comune di Nus e di altri casi emersi tramite l'attività di screening. I contagiati in valle d'Aosta dall'inizio dell'epidemia sono 1.208. I morti sono sempre 146, 73 uomini e 73 donne (età media 83 anni). I guariti sono 1.049.

In totale sono stati effettuati 21.532 tamponi.