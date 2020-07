Alimentare: gravi condizioni igieniche, Nas chiude polleria

A seguito di un'ispezione del Nas dei carabinieri avvenuta giovedì 30 luglio è stato disposta la chiusura "fino al ripristino delle normale condizioni igienico sanitarie" della polleria di via Croix de ville 42, ad Aosta.

All'interno dei locali i militari, guidati dal luogotenente Francesco Vasciarelli, hanno rilevato gravi condizioni igienico sanitarie (come la presenza di insetti, vivi e morti), prodotti alimentari non tracciati e mancanza delle procedure del manuale di Haccp. Contattato il servizio veterinario dell'Usl, il Nas di Aosta ha proceduto inoltre al sequestro degli alimenti.

L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione di una persona che ha affermato di essere un cliente.