Vincitori concorso Presepi in mostra al Forte di Bard

Sarà inaugurata mercoledì 5 agosto, alle 17.30, nelle Scuderie del Forte di Bard la mostra 'Artisans au Fort 2020', che presenta una selezione di opere degli artisti premiati alla 12/a edizione del concorso di artigianato 'Presepi in mostra', promosso dal Comune di Bard in occasione dell'edizione 2019 della rassegna 'Noel au Bourg'. "La mostra è il risultato degli accordi presi tra Forte e Amministrazione comunale di Bard - si legge in una nota - con l'obiettivo di offrire agli artigiani che prendono parte al concorso a tema, una vetrina di richiamo nel periodo di maggiore affluenza turistica".

A vincere l'ultima edizione del concorso è stato l'artigiano Guido Diémoz, seguito al secondo e terzo posto da Ladislao Mastella e Rino Collé. Le opere dei tre artisti classificati ai primi tre posti, saranno affiancate da quelle firmate da Sabina Marquet, che aveva vinto il premio assegnato in base alle valutazioni espresse dal pubblico. L'esposizione 'Artisans au Fort' sarà aperta ad ingresso gratuito dal 6 al 30 agosto.