Enti locali: Miserocchi, irresponsabile staccare la spina

"Le dimissioni simultanee sono un gesto codardo e vile, facile perché non richiede di cercare motivazioni oggettive per giustificarlo. E infatti i dimissionari non hanno trovato motivi per presentare la mozione di sfiducia in Consiglio. Staccare la spina nel momento meno appropriato per la comunità, una volta approvate delibere fondamentali, risolte al meglio annose questioni ereditate ed all'inizio di una stagione turistica estiva complessa ma con forti segnali di soddisfazione da parte di tutti, residenti e villeggianti, è un gesto da irresponsabili, da qualunque punto di vista lo si analizzi". E' quanto dichiara il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, dopo le dimissioni di otto consiglieri che hanno fatto decadere il Consiglio comunale.

"Serenamente, con lealtà, coraggio e schiettezza - prosegue - svolgerò i miei ultimi giorni di mandato, che saranno rivolti alla comunità come sempre fatto fino ad oggi. Sono molto sereno, perché in questi anni ho servito con responsabilità, lealtà e dedizione la comunità. Sono valori a cui non ho mai rinunciato e grazie ai quali non posso che essere orgoglioso di quanto fatto e ottenuto quotidianamente".