Elezioni: Rosato, Iv correrà con Stella alpina e Alliance

"Italia Viva In Valle d'Aosta correrà alle prossime elezioni regionali con lo schieramento formato da Alliance Valdotaine e Stella Alpina". E' quanto dichiara Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, che aggiunge: "Un percorso di valori condivisi quello con Stella Alpina, primo partito della Regione Valle d'Aosta a schierarsi a favore del sì nella campagna referendaria costituzionale del 4 dicembre 2016 e rafforzato dalla partecipazione del segretario Carlo Marzi alla Leopolda 2019". "Non meno importante - conclude Rosato - è stato ritrovare gli autonomisti di Alliance Valdotaine, con cui condividiamo l'ideale riformista e molti valori comuni. Insieme lavoreremo per una Valle d'Aosta più giusta, più moderna, economicamente più forte e libera".