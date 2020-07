Coronavirus:tutti negativi i tamponi in microcomunità Introd

Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi eseguiti sui 23 ospiti della microcomunità di Introd, sulle operatrici socio-sanitarie e sugli addetti alle pulizie. E' quindi rientrato l'allarme scattato dopo che una persona che era stata visitata in pronto soccorso e che era rientrata nella struttura per anziani era risultata positiva al primo tampone per il Covid-19, a cui era stata sottoposta a inizio settimana.

In dettaglio, sono 51 i tamponi analizzati. Oltre a quelli dei 23 ospiti, ce ne sono 28 riferiti a operatori socio-sanitari, infermieri e addetti alle pulizie. "Per avere una maggiore sicurezza è stato richiesto anche il test sierologico sull'anziano risultato positivo al primo tampone e negativo al secondo tampone", spiega Mauro Lucianaz, presidente dell'Unité des communes valdotaines Grand-Paradis. "Le visite da parte dei familiari nella struttura - aggiunge - riprenderanno normalmente nel momento in cui avremo il risultato del test sierologico".