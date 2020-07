Beni culturali: a Verrayes chiesa si apre con una app

(ANSA) - AOSTA, 30 LUG - La porta della Chiesa si apre automaticamente con lo smartphone, il visitatore entra e viene guidato da una guida multimediale. E' ciò che si potrà realizzare dal primo agosto nella cappella di San Michele a Marseiller, Verrayes (Aosta). La tecnologia, un'applicazione denominata 'Chiese a porte aperte', è stata resa disponibile nell'ambito di un progetto della Fondazione Crt coordinato dalla Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici. Con la cappella di Marseiller, la prima in Valle d'Aosta, sono complessivamente 23 i beni organizzati in itinerari, che potranno essere visitati autonomamente e in condizioni di totale sicurezza 365 giorni l'anno. (ANSA).