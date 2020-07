Musei: 15 nuovi siti Valle d'Aosta in Abbonamento Musei

(ANSA) - AOSTA, 29 LUG - Sono 15 i nuovi siti culturali che entrano a far parte dell'Abbonamento Musei, il circuito con oltre 160 mila abbonati che riunisce, in Piemonte e Lombardia, 435 luoghi di interesse artistico e culturale. Si aggiungono, tra gli altri, il Castello di Introd, il Giardino Botanico Alpino Paradisia, la struttura espositiva Alpinart di Cogne, il Museo dell'Artigianato valdostano di tradizione.

"La decisione di inserire questi nuovi siti entro agosto - commenta Simona Ricci, direttore dell'Associazione Abbonamento Musei - è frutto della volontà di sostenere e incoraggiare il turismo nostrano, in particolare quello di prossimità, quest'estate più che mai".

Nel dettaglio i luoghi dove gli abbonati potranno accedere gratuitamente a partire da agosto: Châtel-Argent di Villeneuve, Cripta di Saint-Léger a Aymavilles, Giardino Botanico Alpino Paradisia di Cogne, Castello di Introd, Centro Espositivo Alpinart - La Miniera di Cogne, Centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, di Rhêmes-Notre-Dame e di Valsavarenche, MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione di Fénis, MAIN - Maison de l'Artisanat International di Gignod, Miniere di Saint-Marcel, Maison Musée Berton di La Thuile, Miniere d'oro di Brusson, Maison Bruil di Introd e Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta.

"Essere entrati nel circuito di Abbonamento Musei ha indubbiamente offerto alla Valle d'Aosta un ulteriore importante strumento di promozione e visibilità del proprio patrimonio culturale - osserva Cristina De La Pierre, Soprintendente per i beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta - potervi aggiungere ulteriori 15 siti rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un forte stimolo a migliorare e valorizzare la nostra offerta turistico-culturale". (ANSA).