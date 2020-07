Regionali: Pays Aoste Souverain punta su zona franca

(ANSA) - AOSTA, 28 LUG - L'applicazione della Zona Franca come previsto dalla statuto speciale, la semplificazione burocratica, la sinergia tra turismo e agricoltura e una riforma elettorale che riduca il numero di consiglieri regionali e che istituisca i collegi uninominali: queste alcune delle proposte che il movimento Pays d'Aoste Souverain vuole portare in Consiglio regionale. Il movimento, che ha presentato il programma elettorale delle elezioni regionali, punta anche sulla "valorizzazione concreta del patrimonio linguistico" e su "una maggior autonomia di Sindaci e Comuni".

Tra i candidati figurano il cantautore Philippe Emilio Milleret, l'albergatore Luigi Fosson (anch'egli noto cantautore in arte Louis de Jyaryot), Christian Sarteur, tra i fondatori del movimento, Riccardo Taraglio, patron di Celtica. (ANSA).