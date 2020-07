In salvo alpinisti caduti in crepaccio su Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 28 LUG - Sono stati estratti dal crepaccio i tre alpinisti caduti sulla via normale del Monte Bianco. Dopo il recupero da parte delle guide del Soccorso alpino valdostano, sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Parini di Aosta. A dare l'allarme è stato un altro scalatore che, dopo l'incidente, è corso al rifugio Gonella per poter riuscire a comunicare (la zona della caduta non è coperta da segnale).

(ANSA).