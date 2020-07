La coalizione tra gli autonomisti e il centro sinistra ha dato il via libera alla candidatura di Gianni Nuti, ex dirigente regionale, musicista e docente universitario, a candidato sindaco di Aosta. Fanno parte del cartello di forze politiche l'Union Valdotaine, Alliance Valdotaine, Stella Alpina, Epav, il Pd e Rete civica. Non è stato ancora deciso il nome del candidato vice sindaco che dovrebbe essere una donna.