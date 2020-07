Regionali: fibrillazione in Iv per alleanza con Stella Alpina

Volano gli stracci tra i due coordinatori di Italia Viva Valle d'Aosta sulle alleanze in vista delle elezioni regionali e in particolare sulla ipotesi di partecipare alla lista con Stella Alpina e Alliance Valdostaine.



Dubbi a questo proposito sono stati espressi da Anita Mombelloni, che preferirebbe un accordo con Vda Ensemble. "L'alleanza di Italia Viva con Alliance valdotaine e Stella alpina non è scontata, io sono la coordinatrice assieme a Giovanni Sandri e non sono stata coinvolta, la decisione deve essere ancora presa collegialmente, interpellando anche i comitati e il coordinatore nazionale Ettore Rosato", commenta Mombelloni."In realtà - aggiunge - abbiamo in corso altre interlocuzioni, in particolare con Vda Ensemble, io ero rimasta a questo, ora sto aspettando di avere un chiarimento con l'altro coordinatore".



Secca la replica dell'altro coordinatore regionale, Giovanni Sandri: "Conosco un'altra storia rispetto a quella raccontata da Anita Mombelloni: è stato Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, a comunicarmi che avremmo stretto un'alleanza con la Stella Alpina, su cui io sono peraltro d'accordo". Che aggiunge: "Tutto il mio comitato, che rappresenta la stragrande maggioranza di Italia Viva, è d'accordo con questa scelta".