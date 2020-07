Fase 3: Turcato, bene fondi Regione ma troppa lentezza

(ANSA) - VERRAYES, 27 LUG - "I fondi messi a disposizione dall'amministrazione regionale sono stati importanti, ma come Confindustria lamentiamo l'eccessiva lentezza delle decisioni.

Le imprese hanno bisogno di incentivi certi e rapidi, bisogna fare bene e presto". Lo ha detto Francesco Turcato, presidente della categoria metalmeccanici di Confindustria Valle d'Aosta, durante l'assemblea che si è svolta a Verrayes, nello stabilimento Grivel.

"Il comparto che io rappresento all'interno dell'organizzazione è stato duramente colpito dal lockdown, la maggioranza delle aziende sono state costrette a fermare la produzione". Tuttavia è "un comparto molto vivo e dinamico che ha visto un numero crescente di aziende scegliere la nostra associazione. Oggi sono 50, per un totale di mille dipendenti occupati. Si tratta perlopiù di piccole e medie imprese, per una media di 30 dipendenti, ma che annoverano all'interno delle vere e proprie eccellenze. Queste realtà vanno affiancate e supportate con politiche di rilancio dell'economia perché senza un'economia florida portatrice di produttività, occupazione e ricchezza, non si potranno generare quelle energie e risorse, non solo finanziarie, ma anche di conoscenza e innovazione necessarie per la crescita e lo sviluppo in tutti i settori della società".

Il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Giancarlo Giachino, ha dichiarato che "noi come Confindustria Valle d'Aosta, facendo tesoro dell'esperienza dei nostri imprenditori di oggi, di ieri, ci faremo carico già in occasione delle prossime elezioni regionali di dare il nostro contributo di visione e di proposta ai candidati e ai futuri amministratori della nostra regione, affinché si programmino azioni flessibili in grado di proiettare la nostra regione in un mondo sempre più competitivo che le consenta di attrarre talenti ed investimenti, assicurando la produzione di nuova ricchezza e di nuovo lavoro qualificato". (ANSA).