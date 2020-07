Comunali: Adu presenta ad Aosta ticket Giordano-Gasperini

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Il movimento Adu Valle d'Aosta presenterà Chiara Giordano come candidata sindaca al comune di Aosta, affiancata da Giulio Gasperini (vice sindaco). L'avvio della campagna elettorale è stato ufficializzato ieri nel corso di un'assemblea a Fénis. Tra i candidati che saranno in campo per le elezioni comunali e regionali figurano Carola Carpinello (consigliera comunale uscente), Daria Pulz (consigliera regionale uscente), Nives Paroli e Massimo Valenti. I portavoce Jeanne Cheillon e Alex Glarey saranno invece solo nella lista per le elezioni regionali.

I contenuti del programma riguardano un maggior rispetto dell'Ambiente, dei Diritti sociali e civili, a partire da quelli delle lavoratrici e dei lavoratori in difficoltà, delle persone marginalizzate e delle vittime di omofobia, una "reale uguaglianza di tutti rispetto alle possibilità di realizzazione di sé in una comunità più sana e aperta, che sa resistere a corruzione e criminalità". (ANSA).