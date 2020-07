Cade in crepaccio, 12enne in salvo su M. Rosa

Un ragazzo italiano di 12 anni è caduto per 30 metri in un crepaccio sul ghiacciaio a monte della Capanna Gnifetti, a oltre 3.600 metri sul Monte Rosa. Recuperato dal soccorso alpino valdostano si trova ora all'ospedale Parini di Aosta. Al momento dell'incidente non erano presenti i genitori del giovane. Le sue condizioni non sembrano gravi.



E' stato trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino il dodicenne del vercellese caduto in un crepaccio sul ghiacciaio a monte della Capanna Gnifetti, a oltre 3.600 metri sul Monte Rosa. All'ospedale Parini di Aosta gli è stato diagnosticato un politrauma. La prognosi è di 40 giorni. I genitori sono stati rintracciati e hanno raggiunto il ragazzo.