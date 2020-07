Regionali: in campo anche Luciano Caveri

Ci sarà anche Luciano Caveri tra i candidati alle prossime elezioni regionali della Valle d'Aosta, nella lista che riunirà alcune sigle autonomiste, tra cui Mouv' e Vda Ensemble e alcuni esponenti dell'Uvp. L'ex presidente della Regione, ex parlamentare nazionale ed europeo ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri torna sulla scena politica valdostana dopo essere stato esponente di primo piano dell'Union Valdotaine e tra i fondatori dell'Union valdotaine progressiste e del Mouv'. E' stato consigliere regionale per due legislature fino al giugno del 2013.