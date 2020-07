Uv: Peinetti lascia movimento, profondo dissenso

Il consigliere regionale Flavio Peinetti lascia l'Union valdotaine a causa di un "profondo dissenso rispetto alle decisioni prese a suo tempo dagli organi direttivi del Mouvement". Le sue motivazioni vengono spiegate in una lettera inviata al presidente dell'Uv Erik Lavevaz e alla presidente della sezione 'Aoste Ville' Elisabetta Tubere.

"Con grande fatica siamo giunti al termine di questo percorso, il Consiglio ha terminato i suoi lavori, - scrive Peinetti - grazie in particolare alla ritrovata sinergia tra i Gruppi ed i Consiglieri Autonomisti e, per quanto mi riguarda, ritengo sia giunto il momento di ufficializzare la mia uscita dall'Union Valdotaine, ringraziando tutti coloro con i quali ho condiviso questa esperienza, soprattutto quelli che, come me, sperano che il mondo autonomista ritrovi una strada comune, al di là dei personalismi, nell'interesse superiore della Valle d'Aosta".