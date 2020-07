Coronavirus: definite tariffe per tamponi e test sierologici

(ANSA) - AOSTA, 24 LUG - Le tariffe minime applicate dall'Azienda Usl Valle d'Aosta per il tampone Covid-19 è di 65 euro e per il test sierologico di 35 euro; riguarderanno le "prestazioni richieste dai cittadini, nel proprio interesse". E' quanto prevedono le indicazioni approvate oggi dalla Giunta regionale.

I tamponi e i test sierologici sono invece a completo carico del Servizio sanitario regionale se effettuati per finalità di igiene e sanità pubblica o se effettuati ai fini dell'erogazione di attività socio-educativa, socio-assistenziale, socio-sanitaria e sanitaria, da parte di enti pubblici o privati convenzionati con un ente pubblico sul territorio regionale.

Il tampone è inoltre reso in esenzione agli assistiti risultati positivi al test sierologico, nei casi di sospetta infezione Covid-19, anche nel caso in cui il test sia stato effettuato da una struttura privata.

I referti relativi agli esiti dei tamponi e dei test effettuati saranno depositati sul Fascicolo sanitario elettronico (Fse).

Per il 2020 la Regione ha stanziato 2,6 mln di euro per tutte le attività di sorveglianza epidemiologica. (ANSA).