'Ndrangheta: Raso, promesse elettorali a tutti

Il ristoratore Antonio Raso ha detto in aula di aver fatto promesse in termini elettorali a "tutti": "loro promettono mari e monti perché io non devo promettere?".



Oltre che per Marco Sorbara, "questo discorso" - ha detto Raso rispondendo al pm Valerio Longi - lo ha fatto anche per "Zucchi, Ego Perron, l'avvocato Paolo Sammaritani, ma io non sono di alcun partito". "Io non facevo casa per casa" ma "se qualcuno veniva da me", ha detto Raso riferendosi alla campagna elettorale di Sorbara. "Da me a mangiare venivano tutti, tutti tutti, dal M5s a Forza Italia, ringraziando a Dio il lavoro c'era", aveva spiegato poco prima il ristoratore. "Qualcuno chiedeva una mano" e "io mi prestavo a tutti, ma mi sono sempre prestato a tutti, anche perché io ho un ristorante".



Raso è imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo Geenna su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta.