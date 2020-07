'Ndrangheta: Raso, è l'accusa più schifosa

(ANSA) - AOSTA, 23 LUG - "Io non sono affiliato alla 'ndrangheta, lo sono stato alla massoneria. Col senno di oggi e di quello che ho visto posso dire che è l'accusa più schifosa, col senno di due anni fa non lo sapevo". Lo ha detto rispondendo in aula al presidente del collegio giudicante Eugenio Gramola il ristoratore Antonio Raso, imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo Geenna su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta. (ANSA).